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        Marmara Depremi'nde Gölcük'te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi

        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:00
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        Marmara Depremi'nde Gölcük'te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi
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        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi.

        Depremin merkez üssü Gölcük'ün Değirmendere Mahallesi'nde fay hattı geçtiği için denize çekilen Çınarlık Meydanı'nın çınar ağaçlarının da bulunduğu alanına, su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı 1. sınıf dalgıç Murat Kulakaç dalış yaptı.

        Dalışta, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta bulunan, aradan yıllar geçmesine rağmen bazı çınar ağaçlarının dik konumda durduğu ve gövdelerinin sarı olduğu görüldü.

        - "Depremin hafızasının olduğunu yerdeyiz"

        Ceylan, yaptığı açıklamada, deprem felaketinde Çınarlık Meydanı'ndaki ağaçların bir bölümünün denizin altında kaldığını, depremden önce sahilden 100 metre aşağıya kadarki kısmın yerleşim yeri olduğunu anlattı.

        O dönemde çınar ağaçlarının depremin ardından suyun altında kaldığını belirten Ceylan, şöyle devam etti:

        "Depremin hafızasının olduğunu yerdeyiz. Derinlerdeki çınar ağaçları saymakla bitmedi. 4 santigrat derece suda depremin hafızasına dalış yaptık. Depremle yüzleşmek isteyen insanlar gelip buradaki suyun altındaki çınar ağaçlarını görseler herhalde yeterli olur. Aşağıda devasa çınar ağaçları var. Suyun altındaki çınar ağaçlarının gövde kalınlıkları şu anda kıyı şeridindeki hiçbir ağaçta yok. Arkamızdaki alan bir dönem insanların oturduğu, çay içtiği, maç seyrettiği alandı ama şimdi hepsi suyun altında. Depremle yüzleşmeyi ve deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz."

        Kulakaç da depremin tüm gerçekliğinin suyun altında bulunduğunu, buradaki çınar ağaçlarının depremin yüzünü gösterdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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