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        Kocaeli'de mezbahalarda ramazan yoğunluğu yaşanıyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmit Mezbahası'nda çalışanlar, ramazan ayında artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:51
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        Kocaeli'de mezbahalarda ramazan yoğunluğu yaşanıyor
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmit Mezbahası'nda çalışanlar, ramazan ayında artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

        Ramazanda artan et tüketimiyle mezbahalardaki iş yoğunluğu da artış gösteriyor. Mezbaha çalışanları, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir et tüketebilmesi için titizlikle çalışıyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar Şefi Bahadır Bilgin, AA muhabirine, İzmit Mezbahası'nın günlük 99 büyükbaş ve 720 küçükbaş kesim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

        Kesilen hayvanların bir gün bekletilerek soğutulduğunu dile getiren Bilgin, kesildiğinde 37 derece olan etin sıcaklığını kademeli olarak 4 dereceye düşürdüklerini, bu sürecin yavaş olmasının etin kalitesini belirlediğini ifade etti.

        Bilgin, kesim sürecinde hijyen ve hayvan refahının ön planda tutulduğunu vurgulayarak, "Hayvanlar önce padoklara alınıyor ardından kapalı alanda helal kesim standartlarına uygun kesimleri gerçekleştiriliyor. Kesim sonrası karkaslar 2 parça halinde depolama alanlarına aktarılıyor." diye konuştu.

        - Ramazanda kesimler iki katına çıktı

        Ramazan ayının başlamasıyla mezbahada yoğun tempoya girdiklerine işaret eden Bilgin, "Normal günlere kıyasla kesim sayısı iki katına çıkmış durumda. Bu hafta bir günde 86 büyükbaş kesimi gerçekleştirdik. Talebi karşılamak için daha yoğun program uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bilgin, kesim ücretlerinden bahsederek, "Kesim ücretlerimiz büyükbaş için 406, küçükbaş için 50 lira. Bu fiyatlar çevre illere kıyasla daha uygun. Kasapların taşıma maliyetleri de mesafeye göre değişiyor ve yaklaşık 100 lira nakil ücreti ödüyorlar." dedi.

        Mezbahada üç yıldır kasap olarak görev yapan Abdullah Özdoğan ise ramazanda kesimlerin çok daha yoğun olduğunu belirterek, "Ramazan ayı yoğunluk getiriyor, bu da ister istemez stres ve yorgunluğu artırıyor. Oruçluyken çalışmak elbette daha zor oluyor ama sonuçta halka hizmet ediyoruz. İşimizin gereği bu." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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