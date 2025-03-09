Kocaeli'den kısa kısa
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
- Çayırova'da merdivenden düşen kadın yaralandı
Çayırova ilçesinde iş yerinde merdivenden düşen kadın hastanede tedavi altına alındı.
Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan F.B. merdivenden düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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