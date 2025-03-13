Kocaeli'de el emeğiyle üretim yapan girişimcilere dijital pazar fırsatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurduğu dijital pazar sitesiyle girişimcilere destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, evlerinde üretim yapan üreticilerin ürünleri, kurulan dijital pazar "komeksepeti.com" aracılığıyla Türkiye pazarına açılıyor.

Dijital pazarın yanı sıra Ormanya ve Darıca'da kurulan mağazalarda da üreticiler, ürünlerini pazarlama fırsatı buluyor. KO-MEK Sepeti bünyesinde 1431 girişimci bulunurken, bunların yüzde 81'ini kadınlar oluşturuyor.

Girişimci Alev Öngören, KO-MEK kurslarında aldığı eğitimlerle kendi ürünlerini üretmeye başladığını belirterek, "Komeksepeti.com, Ormanya ve Darıca mağazalarında birçok ürünüm kullanıcıya rahatlıkla ulaşabiliyor. Komeksepeti.com ufkumuzu açtı. Üretmekle bu işin bitmediğini biliyorduk. Üretimden satışa kadar her kademede aldığımız destekle bu işi kolaylıkla yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.