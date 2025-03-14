Genç korfbolcular, ilk uluslararası şampiyonada milli forma için mücadele ediyor

MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli'de Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Korfbol Şampiyonası'na katılan genç sporcular, milli takıma seçilmek için mücadele ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yarın sona erecek şampiyonada, Türkiye'nin farklı illerinden 9 takımdan 144 sporcu yer alıyor.

Basketbol ve hentbola benzer, erkeklerle kadınların birlikte oynadığı takım sporu olan korfbolda, milli forma giymek isteyen genç sporcular sahada ter döküyor.

Şampiyonada milli takıma girmeye hak kazanacak sporcular, 18-20 Nisan Çekya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

- "Bütün yaş gruplarına hitap etmeye çalışıyoruz"

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Genel Koordinatörü Yüksel Abdikoğlu, AA muhabirine, korfbolun 1902 yılında Hollanda'da beden eğitimi öğretmeni tarafından tasarlandığını ve geliştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin korfbolla 1995 yılında tanıştığını aktaran Abdikoğlu, "1995'ten 2007'ye kadar hep gönüllülerden oluşan özel turnuvalar niteliğinde geçiyordu. 2007 yılından itibaren resmiyet kazandığımız için hem kulüp müsabakalarımız hem de milli takımlarımız oluştu. 2007 yılına kadar birçok faaliyet yaptık. Antrenörlük, hakemlik kursları açtık. Korfbol Türkiye'de önce üniversitelerde başladı. Ardından yavaş yavaş lise ve ortaokullara yayıldı." diye konuştu.

Abdikoğlu, federasyon olarak bütün yaş gruplarına hitap etmeye, onları eğitmeye ve yarıştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'de 2 bine yakın korfbol sporcusu olduğu bilgisini paylaşan Abdikoğlu, "Aktif olarak 14-15 kulübümüz var ki bu kulüplerden 10'u korfbol ligi müsabakalarına katılıyor. Bu kulüplerin de altyapı kulüpleri var. Geçtiğimiz yıl 10 takımla 21 yaş altı, 6 takımla 19 yaş altı Türkiye şampiyonaları düzenledik. Önümüzdeki yıllarda da bu sayının katlanarak artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.