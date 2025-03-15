Kocaeli'de firari 3 hükümlü yakalandı

Düzenlenen operasyonlarda, 39 ayrı suçtan 37 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D. (24), "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ç. (48) ile "hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş (44) yakalandı.

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