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        Kocaeli'de firari 3 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 09:00 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:00
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        Kocaeli'de firari 3 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kentte çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonlarda, 39 ayrı suçtan 37 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D. (24), "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ç. (48) ile "hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş (44) yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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