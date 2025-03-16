Kocaeli'de temizliğini yaptığı boş tankerin içine düşen şoför hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş tankerin üzerinde temizlik yaparken içerisine düşüp fenalaşan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş tankerin üzerinde temizlik yaparken içerisine düşüp fenalaşan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'taki bir kimyasal madde taşımacılığı firmasında şoför olarak çalışan Abdullah P. (56), temizlik yapmak için park halindeki 54 DL 044 plakalı tankerin üzerine çıktı.
Dengesini kaybederek tankerin içine düşen Abdullah P. burada fenalaştı.
Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Merdiven yardımıyla tankerin içine giren itfaiye ekipleri, Abdullah P'yi bulunduğu yerden çıkartarak sedyeyle ambulansa taşıdı.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şoförün tedavisi sürüyor.
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