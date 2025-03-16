Kocaeli'de temizliğini yaptığı boş tankerin içine düşen şoför hastaneye kaldırıldı

Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'taki bir kimyasal madde taşımacılığı firmasında şoför olarak çalışan Abdullah P. (56), temizlik yapmak için park halindeki 54 DL 044 plakalı tankerin üzerine çıktı.

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