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        Kocaeli'de temizliğini yaptığı boş tankerin içine düşen şoför hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş tankerin üzerinde temizlik yaparken içerisine düşüp fenalaşan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:34 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:59
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        Kocaeli'de temizliğini yaptığı boş tankerin içine düşen şoför hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş tankerin üzerinde temizlik yaparken içerisine düşüp fenalaşan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'taki bir kimyasal madde taşımacılığı firmasında şoför olarak çalışan Abdullah P. (56), temizlik yapmak için park halindeki 54 DL 044 plakalı tankerin üzerine çıktı.

        Dengesini kaybederek tankerin içine düşen Abdullah P. burada fenalaştı.

        Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Merdiven yardımıyla tankerin içine giren itfaiye ekipleri, Abdullah P'yi bulunduğu yerden çıkartarak sedyeyle ambulansa taşıdı.

        Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şoförün tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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