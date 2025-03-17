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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "riskli alan" ilan edilen Cedit Mahallesi'nde anlaşma sağlanan alanın dışında kalan 7 binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:17
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "riskli alan" ilan edilen Cedit Mahallesi'nde anlaşma sağlanan alanın dışında kalan 7 binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında mahallesi sınırlarındaki 0,35 hektarlık alanda "rezerv yapı alanı" ile "Cedit riskli alanda" uygulama bütünlüğü gözetilerek çalışmalar yürütüldü.

        Ekipler, bina sahipleriyle yapılan uzlaşma sonrası rezerv yapı alanında bulunan 7 binayı yıktı.

        - İSU, geçtiğimiz yıl Kartepe'de 554 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU), geçen yıl Kartepe ilçesinde 554 milyon liralık yatırımla 123 bin 67 metre uzunluğunda birçok alanda hizmet gerçekleştirdi.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde 73 bin 668 metre içme suyu, 44 bin 941 metre kanalizasyon, 4 bin 458 metre yağmur suyu ile 116 bin 120 metre dere ıslah ve temizliği yapıldı. Ayrıca, derelerde güvenliği sağlamak amacıyla taş duvar ve demir korkuluklar yerleştirildi.

        İSU, Suadiye, Kuzuyayla ve Nusretiye Mahallelerinde 100 metreküp kapasiteli 3 içme suyu deposu, Arslanbey Mahallesinde 100 ve 500 metreküp kapasiteli betonarme içme suyu deposu, Maşukiye Mahallesinde bir içme suyu terfi istasyonu inşa etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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