Kocaeli'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokak'ta seyreden G.E.Ç. idaresindeki 41 LB 222 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Otomobil, yolun yaklaşık 5 metre alt kısmındaki araziye düştü.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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