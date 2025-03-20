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        Kocaeli'de eğitim alan otizmli genç, Adalet Bakanlığında memur oldu

        Kocaeli'de engelsiz yaşam merkezinde eğitim alan otizmli Ahmet Sayal, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) gösterdiği başarıyla Adalet Bakanlığına memur olarak atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:57
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        Kocaeli'de eğitim alan otizmli genç, Adalet Bakanlığında memur oldu
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        Kocaeli'de engelsiz yaşam merkezinde eğitim alan otizmli Ahmet Sayal, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) gösterdiği başarıyla Adalet Bakanlığına memur olarak atandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 yıldır eğitim gören 19 yaşındaki Sayal, EKPSS'ye girdi.

        Daha önce de EKPSS'ye girip elde ettiği puanla atanamayan Sayal, bu yıl aldığı 94 puanla Adalet Bakanlığına yerleşti.

        Sayal, görev yeri olan Trabzon'a gitmek için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Necla Sayal, "Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bu başarıda onların payı büyük. Şu an hiç ummadığımız bir noktadayız. Ahmet'in memuriyete atanmış olması çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

        Sayal, oğluna otizm tanısı konulduğunda konuşamadığını, göz teması kuramadığını ve değişik takıntıları olduğunu anlatarak, başarı merdivenlerini teker teker çıkarak bu noktaya geldiklerini kaydetti.

        Özel birey annelerinin en büyük korkusunun, vefat ettiklerinde çocuklarına ne olacağı düşüncesi olduğunu aktararak, oğlunun bu duruma gelmesinden çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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