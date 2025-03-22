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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:58
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Daha yeşil bir gelecek, daha güzel bir Kocaeli" sloganıyla yürütülen çalışmalarda, Kocaeli Şehir Hastanesi bağlantı yoluna 200 Himalaya sediri dikildi.

        Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan "Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Şev Ağaçlandırma Projesi" kapsamındaysa çim tohumu, gübre, su ve besin maddeleri karıştırılarak hydroseeding yöntemiyle çimlendirme ve 50 yapraklı ağaç dikimi yapılacak

        - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yem bitkisi tohumu ve gübre desteği sürüyor

        Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlattığı "2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi" kapsamında hizmetten yararlanmak isteyen çiftçiler, projeye yoğun ilgi gösteriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit ve Kandıra'daki üreticiler, Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine başvuruda bulunabiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen çiftçi Yılmaz Akman, belediyenin desteğinden memnun olduklarını belirterek, "Bu destekler çiftçiler için adeta can suyu oluyor. Zor zamanlarımızda bize kolaylık sağlıyor, çok minnettarız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        - Yaşlılar Haftasında yaşlıların sağlığını korumanın önemi vurgulandı

        Karamürsel İlçe Aile Sağlık Merkezince Yaşlılar Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada yaşlıların sağlığını korumanın önemi vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen aile hekimi uzman doktor Esranur Atuğ, yaşlıların sağlığını korumanın önemine dikkati çekerek, yaşlı nüfusun artmasıyla sağlık hizmetlerinin temel amacının yalnızca hastalıkları tedavi etmek değil, yaşam kalitesini korumak ve artırmak olduğunu belirtti.

        Sağlık Bakanlığının Hastalık Yönetimi Platformu sayesinde aile hekimlerinin yaşlı bireyleri kapsamlı değerlendirilebildiğini aktaran Atuğ, böylece böbrek, kalp, diyabet, beslenme ve hareket gibi sağlık göstergelerinin takip edildiğini ve erken teşhisle koruyucu önlemler alınabildiğini anlattı.

        Açıklamada, düzenli sağlık kontrolleri ve yaşlı izlem değerlendirmelerinin sağlıklı ve kaliteli yaşam için önemli olduğu ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların aile hekimine başvurarak sağlık kontrollerini düzenli yaptırmaları gerektiği kaydedildi.

        - Darıca Belediye Başkanı Bıyık, medya mensuplarıyla sahurda buluştu

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahurda gazetecileri ağırladı.

        Bıyık, gelenekselleşmesini istedikleri sahur programında hem medya mensuplarını dinlemek istediklerini hem de geçen yıl neler yaptıklarını anlatmak istediklerini belirtti.

        Konuşmasının ardından Bıyık, mart ayında doğan medya mensuplarıyla pasta keserek doğum günlerini kutladı.

        Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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