Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Daha yeşil bir gelecek, daha güzel bir Kocaeli" sloganıyla yürütülen çalışmalarda, Kocaeli Şehir Hastanesi bağlantı yoluna 200 Himalaya sediri dikildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan "Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Şev Ağaçlandırma Projesi" kapsamındaysa çim tohumu, gübre, su ve besin maddeleri karıştırılarak hydroseeding yöntemiyle çimlendirme ve 50 yapraklı ağaç dikimi yapılacak

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yem bitkisi tohumu ve gübre desteği sürüyor

Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlattığı "2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi" kapsamında hizmetten yararlanmak isteyen çiftçiler, projeye yoğun ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit ve Kandıra'daki üreticiler, Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine başvuruda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen çiftçi Yılmaz Akman, belediyenin desteğinden memnun olduklarını belirterek, "Bu destekler çiftçiler için adeta can suyu oluyor. Zor zamanlarımızda bize kolaylık sağlıyor, çok minnettarız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- Yaşlılar Haftasında yaşlıların sağlığını korumanın önemi vurgulandı

Karamürsel İlçe Aile Sağlık Merkezince Yaşlılar Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada yaşlıların sağlığını korumanın önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen aile hekimi uzman doktor Esranur Atuğ, yaşlıların sağlığını korumanın önemine dikkati çekerek, yaşlı nüfusun artmasıyla sağlık hizmetlerinin temel amacının yalnızca hastalıkları tedavi etmek değil, yaşam kalitesini korumak ve artırmak olduğunu belirtti.