Gebze'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İstasyon Caddesi'nde ilerleyen Adem Y. idaresindeki 34 JZR 56 plakalı otomobil, Eskihisar kavşağında feribot iskelesine doğru giden Sevgi S'nin kullandığı 41 UZ 958 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Adem Y'nin yanındaki eşi yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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