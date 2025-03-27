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        Kocaeli'deki hayvanat bahçesi bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

        Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:02
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        Kocaeli'deki hayvanat bahçesi bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
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        Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

        Darıca ilçesinde, aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanların da bulunduğu 160 türde 1500'ün üzerinde canlıya ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde, ziyaretçiler için bayram hazırlıkları tamamlandı.

        Ulaşım kolaylığı dolayısıyla çevre illerden ve büyük şehirlerden ilgi gören hayvanat bahçesi, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlere doğa ve hayvanlarla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Hayvanat bahçesinde bayram tatili boyunca çocuklara yönelik atölyeler ve hayvan besleme gibi aktiviteler gerçekleştirilecek.

        Bayramda hayvanat bahçesine gelecek ziyaretçiler, birçok türü yakından görebilecek ve rehberler sayesinde onlar hakkında bilgi edinebilecek.

        Hayvanat bahçesi, bayram tatili boyunca 10.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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