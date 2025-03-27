Kocaeli'deki hayvanat bahçesi bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Darıca ilçesinde, aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanların da bulunduğu 160 türde 1500'ün üzerinde canlıya ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde, ziyaretçiler için bayram hazırlıkları tamamlandı.

Ulaşım kolaylığı dolayısıyla çevre illerden ve büyük şehirlerden ilgi gören hayvanat bahçesi, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlere doğa ve hayvanlarla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Hayvanat bahçesinde bayram tatili boyunca çocuklara yönelik atölyeler ve hayvan besleme gibi aktiviteler gerçekleştirilecek.

Bayramda hayvanat bahçesine gelecek ziyaretçiler, birçok türü yakından görebilecek ve rehberler sayesinde onlar hakkında bilgi edinebilecek.

Hayvanat bahçesi, bayram tatili boyunca 10.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.