Kocaeli'de 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenikent Mahallesi Gizem Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, alt kattaki daireye de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla üst kattaki dairelerin balkon ve pencerelerinden tahliye edildi.
Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.