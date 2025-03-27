4. Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek yarışmanın konusu "Aile ve Yapay Zeka" olarak belirlendi.

Sinema sektörüne genç yeteneklerin katılmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek yarışmaya başvurular, internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

Teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisinin sinema diliyle anlatılacağı, geleneksel aile değerleri ile geleceğin teknolojik dünyası arasındaki dengenin sorgulanacağı yarışmaya başvurular 25 Temmuz'da sona erecek.

Yarışmada birincilik ödülü 125 bin, ikincilik ödülü 100 bin, üçüncülük ödülü 75 bin, mansiyon ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı özel ödülü 50'şer bin lira olarak belirlendi.