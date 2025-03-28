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        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:14
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        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri, Kartepe'de B.G'nin ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde tombala oynattığını tespit etti.

        Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesilirken, 17 bin 800 lira paraya el konuldu.

        B.G. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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