Kocaeli'de 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı düzenlendi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşmaya katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, programın ardından gazetecilere, Kent Bayramlaşması'nı 2005'te sivil toplum örgütleriyle başlattıklarını belirtti.

Etkinliğin kesintisiz düzenlenmesinin önemine değinen Karaloğlu, "Ben bütün Kocaelili hemşehrilerimizin bayramlarını kutluyorum. İnşallah bayram başta Gazze ve Filistin olmak üzere zulüm altındaki bütün Müslümanların, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olsun diye temenni ediyoruz." diye konuştu.

Karaloğlu, bir gazetecinin terörle mücadele çalışmaları hakkındaki sorusuna, "Terörsüz Türkiye dönemine girdik." yanıtını verdi.

Bayramlaşma töreninde, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin de konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından Karaloğlu ve beraberindekiler, vatandaşlarla bayramlaştı.