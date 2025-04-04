Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.
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