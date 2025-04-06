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        Kocaeli'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 00:56 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:56
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        Kocaeli'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Samet K'nin kullandığı 34 LZ 3896 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde, arıza nedeniyle sağ şeritte yavaş seyreden Hasan E. idaresindeki minibüse çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Samet K. ile minibüsteki Bilal E. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Bilal E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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