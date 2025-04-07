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        Türkiye Boccia Şampiyonası Kocaeli'de başladı

        Türkiye Boccia Şampiyonası bedensel engelli 133 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:29
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        Türkiye Boccia Şampiyonası Kocaeli'de başladı
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        Türkiye Boccia Şampiyonası bedensel engelli 133 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

        Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Gebze ilçesindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) spor salonunda düzenlenen organizasyona, 26 kulüpten 41 kadın ve 92 erkek engelli sporcu katıldı.

        Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Bocce ve Boccia Genel Koordinatörü Faik Kapsız, AA muhabirine, etkinliğin, federasyon çatısı altında düzenledikleri ikinci turnuva olduğunu söyledi.

        Kapsız, sporcuların tamamının bedensel engelli olduğunu belirterek, "Olimpiyatlar için ilk ve son şampiyonamızdı. Bu yıl düzenlediğimiz Türkiye Şampiyonası ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanma adına düzenlediğimiz ilk organizasyon." dedi.

        Hedeflerinde paralimpik olimpiyatlar olduğunu aktaran Kapsız, "Amacımız sporcularımızı olimpiyatlara hazırlamak. İlk müsabakamız oluyor. Burada birinci olan sporcular milli takıma girme hakkını elde edecek. Onlar ilk turnuvalarına gidecek. Bunun dışında klasmanda olan sporcularımız var, daha önce belirli puanları toplamış ve bu puanlarla devam eden. Onlar zaten Dünya Federasyonu tarafından müsabakalara davet ediliyorlar. Onları da federasyonumuz olarak müsabakalara götüreceğiz." diye konuştu.

        Kapsız, katılımcı sayısının rahatsızlığı bulunan ve sınıflandırmaya giremeyen sporcuların ayrılmasıyla 133'e düştüğünü de bildirdi.

        Şampiyona, 11 Nisan'da sona erecek.

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