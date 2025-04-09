Kocaeli, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kaynaşlı ilçesine 38 kilometre mesafede yer alan 1280 rakımlı Topuk Yaylası ile Gölyaka sınırlarında kalan Kardüz ve Pürenli yaylalarında yağış etkili oldu.

Düzce'nin çevresinde bulunan yaylalar ile yüksek rakımlı bölgelerde de kar yağışı görüldü.

Bolu'nun yüksek kesimleri Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ yaylaları, Köroğlu Dağları, Çeletepesi, Gölcük, Abant ve Yedigöller'de kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Bölgedeki kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yüksek kesimlerdeki yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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