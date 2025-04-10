Kocaeli'de baca yangını söndürüldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 katlı müstakil evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 katlı müstakil evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi'nde S.B'nin ikamet ettiği 2 katlı müstakil evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.
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