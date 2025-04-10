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        Kocaeli'de baca yangını söndürüldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 katlı müstakil evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:55
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        Kocaeli'de baca yangını söndürüldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 katlı müstakil evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi'nde S.B'nin ikamet ettiği 2 katlı müstakil evin bacasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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