Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Akse Mahallesi 471. Sokak'ta bulunan reklam ve tabela dükkanının iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.
Yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen iş yeri çalışanı Gökhan U. ise hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.