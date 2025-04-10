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        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:36
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        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Akse Mahallesi 471. Sokak'ta bulunan reklam ve tabela dükkanının iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

        Yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen iş yeri çalışanı Gökhan U. ise hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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