Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Törende, Cevher Dudayev Parkı'nda Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından şehit düşen meslektaşlarının kabirlerine çelenk sunuldu.

Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, devletin ve milletin huzuru ve güvenliği için çalışan Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Törenin ardından katılımcılar, Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan şehitliğe giderek, şehit polis ve askerlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Darıca Belediyesi Başkan Vekili Hüsamettin Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Karamürsel'de Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karamürsel Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, gaziler, STK temsilcileri, daire amirleri ve emniyet teşkilatı çalışanları katıldı.

- İSU, Körfez'de 5 bin metreküp kapasiteli depo inşa etti

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 5 bin metreküplük içme suyu deposunu tamamlayarak devreye aldı.

İSU'dan yapılan açıklamada, küresel ısınma, iklim değişikliği ve artan nüfus baskısıyla içme suyu kaynaklarının korunmasının ve verimli kullanılmasının her zamankinden büyük önem taşıdığı vurgulanarak "dirençli şehir ve sürdürülebilir su yönetimi" vizyonu kapsamında içme suyu yatırımlarına devam edileceği belirtildi.

Kent genelinde 2024 yılında kapasitesi 50 metreküp ve 5 bin metreküp aralığında 38 yeni içme suyu deposu inşa edildiği aktarılan açıklamada, aynı bölgede su ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla ikinci 5 bin ve 3 bin metreküplük depoların ve bir içme suyu terfi merkezinin inşaatının da devam ettiği kaydedildi.