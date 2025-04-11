Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de menenjit tedavisi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, menenjit hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem Aslan'ın cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:18 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de menenjit tedavisi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, menenjit hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem Aslan'ın cenazesi defnedildi.

        Menenjit hastalığından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Aslan'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Sopalı Çiftliği Camisi'ne getirildi.

        Burada baba Furkan Aslan ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

        İkindi vakti kılınan namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Derince Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan bazı kişilerin maske taktıkları görüldü.

        Cenaze törenine Aslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin ve vatandaşlar katıldı.

        Baba Furkan Aslan, gazetecilere, kızının hastalığının, evde diz ağrısı şikayetiyle başladığını belirterek, 2. günün sonunda kusma ve ayak ağrısında artma şikayeti görüldüğünü söyledi.

        Kızının vücudunda sivilce şeklinde lekeler tespit ettiklerini ve ağrıdan dolayı ilk başta Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

        "Hastanede, bu hastalığın enfeksiyon hastalığı gibi göründüğünü söyleyerek, bizi Kocaeli Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Orada da omuriliğinden sıvı alıp test yaptılar ve menenjit hastalığının türünü tespit ettiler, daha sonra da tedaviye başladılar. Bu süreçte de sivilce şeklindeki lekeler gittikçe arttı. Vücudunu sarmaya başladı. Biraz daha halsizlik oluşmaya başladı. Testlerin sonuçları çıkınca yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda da 1 gün kaldık. Perşembe akşamı Kocaeli Şehir Hastanesine naklettiler, şehir hastanesinde de kötü haberi aldık."

        Bir gazetecinin, İrem'in menenjit aşısı olup olmadığını sorması üzerine baba Aslan, sağlık ocağında yapılan bütün aşıları yaptırdıklarını, ekstra bir aşısının bulunmadığını ifade etti.

        - "An itibarıyla okulda ve civarında menenjit semptomlarına rastlanılmadı"

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada da Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2/D sınıfı öğrencisi İrem Aslan'ın, menenjit tanısıyla tedavi görmekteyken yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği kaydedildi.

        Öğrenciye menenjit tanısı konulduktan sonra yakın temaslı olabilecek öğrenciler ve öğretmenlere koruyucu tedavi uygulandığı dile getirilen açıklamada, an itibarıyla söz konusu okulda ve civarında menenjit semptomlarına rastlanılmadığı bildirildi.

        Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince okulda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı aktarılarak, "Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri de okulda rehberlik görevlerini yürütüyor olup konu ilgili müdürlüklerimizce ve Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Okulunda rahatsızlanan İrem, kaldırıldığı hastanede öldü (2)
        Okulunda rahatsızlanan İrem, kaldırıldığı hastanede öldü (2)
        Otobüste 7 kilo esrarla yakalanan yolcu tutuklandı
        Otobüste 7 kilo esrarla yakalanan yolcu tutuklandı
        Türkiye Boccia Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi
        Türkiye Boccia Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi
        Kocaeli'de hayırsever iş insanı anaokulu inşa edecek
        Kocaeli'de hayırsever iş insanı anaokulu inşa edecek
        Kocaeli'de çiftçilere mısır tohumu ve gübre desteği
        Kocaeli'de çiftçilere mısır tohumu ve gübre desteği
        Okulunda rahatsızlanan İrem, kaldırıldığı hastanede öldü
        Okulunda rahatsızlanan İrem, kaldırıldığı hastanede öldü