Kocaeli'de polis memurları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri filede karşılaştı

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Darıca Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut Koca, polis memurları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Darıca Dernekler Federasyonu işbirliğinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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