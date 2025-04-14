Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "4. Darıca Kitap Günleri" başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Darıca Belediyesince Cami Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde fuarına açılış programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, burada yaptığı konuşmada, fuarın hayırlı olmasını temenni etti, organizasyonun geleneksel hale geldiğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, fuarın, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesiyle daha da anlamlı hal aldığını vurguladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kitaplar hayatımızın temelidir, okumak ruhumuzun gıdasıdır." ifadelerini kullandı.

Programa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Fuar, 23 Nisan'da sonra erecek.