Kocaeli'de kargo aracında kaçak ürünler ele geçirildi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir kargo aracı durduruldu.
Araçta yapılan aramada 4 bin elektronik sigara kartuşu, 1589 gümrük kaçağı sigara, 165 elektronik sigara, 5 bin 750 gram pipo tütünü, 800 puro ve 4 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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