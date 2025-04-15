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        Kocaeli'de kargo aracında kaçak ürünler ele geçirildi

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:19
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        Kocaeli'de kargo aracında kaçak ürünler ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir kargo aracı durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 4 bin elektronik sigara kartuşu, 1589 gümrük kaçağı sigara, 165 elektronik sigara, 5 bin 750 gram pipo tütünü, 800 puro ve 4 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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