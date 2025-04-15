Kocaeli'de kargo aracında kaçak ürünler ele geçirildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir kargo aracı durduruldu.

Araçta yapılan aramada 4 bin elektronik sigara kartuşu, 1589 gümrük kaçağı sigara, 165 elektronik sigara, 5 bin 750 gram pipo tütünü, 800 puro ve 4 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.