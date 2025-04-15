Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, enerjisini güneşten sağlıyor

Yüzlerce teknoloji girişimcisi ve firmasının enerji ihtiyacını karşılayan paneller, Bilişim Vadisi'nin 3 yılda harcadığı enerjinin bir kısmını karşılayarak 11 milyon lira tasarruf etmesini sağladı.

Panellerle 2025'e kadar 3 bin kilovata yakın enerji üretildi.

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