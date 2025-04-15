Kocaeli'de sanayiciler ve iş dünyası, "TSE-Sektör Buluşmaları" etkinliğinde bir araya geldi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Kocaeli'de sanayicileri ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, sanayiciler ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla TSE Gebze Kalite Kampüsü Konferans Salonu'nda "TSE-Sektör Buluşmalar" etkinliği düzenlendi.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, burada yaptığı konuşmada, TSE'nin sanayicinin kalbinde yer alan ve ona küresel pazarda rekabet gücü kazandıran kurum olduğunu belirtti.

Kalite kampüsünün yılda ortalama 150 binden fazla test ve kalibrasyon hizmeti sunarak sanayicinin yanında olduğunu anlatan Şahin, kampüsün elektronik, kimya, biyogenetik, gıda, yapı malzemeleri ve makine gibi birçok alanda gelişmiş laboratuvar altyapısı sunduğunu aktardı.

Şahin, TSE'nin, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla Akkuyu, TOKİ, TUSAŞ, ASELSAN, TOGG ve TURASAŞ gibi stratejik projelerde ve milli markalarla güçlü işbirliği görevlerinde yer aldığını vurgulayarak, "Sanayimizin içinde, sahada, üretimin kalbinde yer alıyoruz ve ihtiyaçlara hızlı çözümler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Su Verimliliği Yönetim Sistemi", "Yeşil OSB" ve "Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" gibi uygulamalarla Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine katkı sağladıklarına değinen Şahin, bugüne kadar 14 OSB'nin, Yeşil OSB Belgelendirme Programı’nı alarak çevresel dönüşümde öncü olduğunu belirtti, tüm OSB temsilcilerine dönüşüm sürecine katılma çağrısında bulundu.

Şahin, 2026’da yürürlüğe girecek "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" ve Avrupa Birliği tarafından belirlenen çevresel kriterlerin Türkiye'de karşılıklı tanımaya uygun şekilde uygulanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulduğunu, ihracatçının bu düzenlemelerden olumsuz etkilenmemesi için şimdiden hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Revize edilen "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı" ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şahin, bu düzenlemenin enerji verimliliğini artıracağını, fosil yakıt tüketimini azaltacağını ve hane halkı enerji maliyetlerini düşüreceğini anlattı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kaliteli ve uluslararası standartlarda üretimin büyük rol oynadığını vurgulayarak, ülke olarak kalkınma hamleleri çerçevesinde kaliteyi yakalayıp dünyayla rekabet ediyor hale gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.