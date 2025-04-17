Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'de konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsız şekilde görevini yapıyor. Millet iradesine ve demokrasisine saygılı şekilde milletin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunuyor. Yolsuzluktan da hesap soruyor, teröristten de hesap soruyor. Yanlış yapandan, hukuka aykırı davranandan hesap sormaya devam edecek." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Tunç, geçen günlerde vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş ile vefatının 32. yılı olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti'nin kuruluş süreci ve karşılaştığı zorluklardan bahseden Tunç, 23 yıllık iktidarlarında ülkeye önemli hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

Tunç, Kocaeli'nin her zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini dile getirerek, bu destekten dolayı AK Parti Kocaeli teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti'nin 23 yıldır iktidarda bulunduğuna işaret eden Tunç, dünya siyaset tarihinde kesintisiz, en yüksek oranda seçimler kazanarak iktidarda kalabilen parti örneğinin çok olmadığını kaydetti.

Tunç, AK Parti'nin bu kadar uzun süre iktidarda kalmasının milletin sesi olmasından kaynaklandığını belirterek, "Milleti gibi düşünmesi, kadrolarının milletin taleplerine duyarlı olması, icraatçı olması, kalkınmacı olması, ülkemizi vesayetçi, darbeci anlayıştan arındırarak cuntacı anlayışı tarihe gömerek Türkiye'yi yüksek standartlı demokrasiye kavuşturma çabasından dolayıdır. Millet iradesini üstün tutmasından dolayıdır. Milletin taleplerine duyarlı olmasından dolayıdır. Bir de liderimiz, Cumhurbaşkanımızın milletin gönlünde taht kurmasındandır, milletinin ona, onun da milletine güvenmesindendir. Bu karşılıklı güven bizi bu günlere getirdi. Ülkemize çok büyük eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, 28 Şubat sürecinde darbeciler karşısında adeta cübbelerini seren yargı mensupları bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Vesayetçi, darbeci anlayışa destek olan bir yargı anlayışı yerine bugün darbecinin, cuntacının karşısında duran milletin hakkını hukukunu savunan, insan haklarını savunan bir yargı sistemine kavuştuk. İşte hazmedilemeyen de bu. Bunu hazmedemedikleri için sürekli yargıya yönelik birtakım saldırıları görüyorsunuz. Yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsız şekilde görevini yapıyor. Millet iradesine ve demokrasisine saygılı şekilde milletin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunuyor. Yolsuzluktan da hesap soruyor, teröristten de hesap soruyor. Yanlış yapandan, hukuka aykırı davranandan hesap sormaya devam edecek. Bundan şüpheniz olmasın. Ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturma mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz."

- "Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz" Tunç, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Darbecilerin yazdığı anayasayla değil, milletin temsilcilerinin Mecliste yazdığı, onayladığı ve millet tarafından da kabul gören demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım. En önemli hedeflerimizden biri de terörsüz bir Türkiye. 40 yıldan bu yana bu ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terör örgütüydü. Binlerce şehit verdik, maddi manevi çok kayıplarımız oldu. Şimdi bundan sonra bu ülkede terör olmasın, terör örgütleri olmasın, çocuklarımız gençlerimiz huzurlu bir geleceğe kavuşsun, bunun mücadelesini yapıyoruz. Yapılan çalışmalar var. Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz. İnşallah terörün kendini feshettiği, silahların bırakıldığı bir döneme geçerek ülkemiz için yeni bir dönemi başlatacağız."