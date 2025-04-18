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        "Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" Kocaeli'de başladı

        Bu yıl 4.'sü düzenlenen "Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:16 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:16
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        "Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" Kocaeli'de başladı
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        Bu yıl 4.'sü düzenlenen "Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" Kocaeli'de başladı.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, her yıl 18-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen sempozyum, bu yıl "savaş" temasıyla gerçekleştiriliyor.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlenen sempozyumun açılışında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından savaş konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, sempozyumda savaş konusunun ele alınacağını belirtti.

        Sempozyumda İslam'ın temel kaynaklarında ve İslam düşüncesinde savaşın hükmü, kuralları, ahlakı, meşruluğu ve sınırları gibi konuların konuşulacağı aktaran Kahraman, "Peygamber Efendimiz ve Hulefa-yi Raşidin döneminden günümüze kadar savaşın seyrinin yanı sıra İslam dışındaki diğer dinlerde ve düşüncelerde savaşın hukuki ve ahlaki boyutu, çerçevesi ve günümüzdeki tezahürleri ortaya konulacak." ifadesini kullandı.

        İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da yaşanan çağın, insanların haklarının hoyratça ellerinden alındığı ve savaşların çoğaldığı bir dönem olduğunu kaydetti.

        İsrail'in Gazze'de çocukları, kadınları ve sivilleri katlettiğini anlatan Yıldırım, savaşlarda en çok kadınların ve çocukların mağdur olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Korosu, dinleti sundu.

        Sempozyum, 20 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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