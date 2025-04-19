Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor 16 yıl sonra dördüncü kez Süper Lig'de

        ŞAHİN OKTAY - Kocaelispor, toplamda 20 sezon yer aldığı Süper Lig'e 16 yıl sonra dördüncü kez döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 23:02 Güncelleme: 19.04.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor 16 yıl sonra dördüncü kez Süper Lig'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞAHİN OKTAY - Kocaelispor, toplamda 20 sezon yer aldığı Süper Lig'e 16 yıl sonra dördüncü kez döndü.

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

        Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor, tecrübeli teknik adamla 16. haftanın sonunda yollarını ayırdı. Kocaelispor, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadığı 16 haftalık periyodu 32 puanla 2. sırada tamamladı.

        Yeşil-siyahlı ekip, Sağlam'ın ardından bir maçlığına takımın başına geçen Aydın Günaydın ile 17. haftada deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup ederek 35 puanla zirveye yerleşti.

        Takımı 18. haftadan itibaren tecrübeli teknik adam İsmet Taşdemir'e emanet eden Kocaelispor, aldığı başarılı sonuçlarla 17. haftada yerleştiği liderlik koltuğunu bir daha hiç bırakmadı. Yeşil-siyahlılar bu dönemde Taşdemir yönetiminde çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik elde ederken, 1 defa da mağlup oldu.

        Deplasmandaki 1-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kocaelispor, 35. haftada en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 9 puanlık fark atarak ligin bitimine 4 maç kalan Süper Lig'e yükseldi.

        - Taşdemir, kariyerindeki ikinci Süper Lig sevincini yaşadı

        Ligin 18. haftasından itibaren yeşil-siyahlıların başında maçlara çıkmaya başlayan İsmet Taşdemir, Kocaelispor ile kariyerindeki ikinci Süper Lig sevincini yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2023-2024 sezonunda play-off'a kalan Bodrum FK'yı tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşımıştı.

        Kocaelispor, ilk olarak 1979-1980'de teknik direktör Fethi Demircan, daha sonra 1991-1992'de Güvenç Kurtar ve 2007-2008'de Engin İpekoğlu ile şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.

        Kocaeli temsilcisi dördüncü kez yükseldiği Süper Lig'de 21'inci sezonunu geçirecek.

        - Yeşil-siyahlıların 1992-1993 sezonundaki performansı hafızalara kazındı

        Kocaeli'yi uzun yıllar Süper Lig'de temsil eden yeşil-siyahlı ekibin özellikle 1992-1993 sezonundaki performansı Türk futbolseverlerin hafızalarında unutulmaz bir yer edindi. Hücum hattında Saffet Sancaklı ve Ergün Kula, orta sahada Bülent Uygun ile Tuncay Akgün, savunmada Mirkovic, Kuzmanovski ikilisi, kalede ise Fahrudin Ömeroviç'in yıldızlaştığı sezonda son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan yeşil-siyahlılar ligi 59 puanla 4. sırada tamamladı.

        Körfez temsilcisi, ligdeki bu başarısı sayesinde 1993-1994 sezonunda tarihinde ilk kez şimdiki adı UEFA Avrupa Ligi olan UEFA Kupası’nda mücadele etti. İlk turda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşen yeşil-siyahlılar, İzmit'te oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kalıp, Portekiz'de oynanan karşılaşmada ise sahadan 2-0 mağlup ayrılınca Avrupa macerasına ilk turda veda etti.

        UEFA Kupası'na ikinci defa katıldığı 2002-2003 sezonunda 1. turda Macaristan'ın Ferençvaroş takımıyla eşleşen Kocaelispor, deplasmandaki ilk maçı 4-0, kendi sahasındaki rövanş karşılamasını da 1-0'lık skorlarla kaybederek elendi.

        2008-2009'de Süper Lig'e veda ettikten sonra amatöre kadar gerileyen Kocaelispor, 2015-2016’da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kocaeli ekibi, Eskişehir'de oynanan play-off maçında İstanbul temsilcisi Sultangazispor'u 2-0 yenerek, 2013-2014 sezonunda veda ettiği Spor Toto 3. Lig'de yeniden mücadele etme hakkı kazandı.

        Yeniden yükseldikten sonra bu ligde 4 sezon mücadele eden Kocaelispor, 2019-2020'de bitime 5 hafta kala açık ara farkla lider olduğu grupta TFF tarafından şampiyon olarak tescil edildi ve 2. Lig'e yükseldi.

        En son 2007-2008'de 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig vizesi alan yeşil-siyahlı ekip, 2008-2009'da veda ettiği Süper Lig'e 16 sezon aranın ardından tekrar döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da feci kaza
        Van'da feci kaza
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'de
        Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'de
        El freni boşalan midibüsün apartman girişine düştüğü kaza kamerada
        El freni boşalan midibüsün apartman girişine düştüğü kaza kamerada
        Bakan Kurum, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje alanında incelemelerd...
        Bakan Kurum, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje alanında incelemelerd...
        Kocaeli'de park halindeyken el freni boşalan midibüsün apartmanın girişine...
        Kocaeli'de park halindeyken el freni boşalan midibüsün apartmanın girişine...
        Kocaelispor'un Süper Lig hayaline kavuşmasına "bir adım" kaldı
        Kocaelispor'un Süper Lig hayaline kavuşmasına "bir adım" kaldı
        Bakan Kurum: Milletimiz emanet olarak verdiği oyla şımaranları, millete par...
        Bakan Kurum: Milletimiz emanet olarak verdiği oyla şımaranları, millete par...