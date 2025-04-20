Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da şampiyonluk coşkusu

Kocaelispor'da futbolcular ve teknik heyet takımlarının şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesini taraftarlarla kutladı.

İstanbul'da Esenler Erokspor ile oynanan maçın ardından Kocaeli'ye gelen yeşil-siyahlı futbolcular ve teknik ekip İzmit Kent Meydanı'nda taraftarıyla buluştu.

Alana üstü açık otobüsle gelen Körfez ekibi, taraftarlarla marşlar söyleyip bayraklar sallayarak Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadı.

Kutlamalarda konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 16 yıllık beklentinin bugün gerçekleştiğini belirterek, bunun son anda gelen bir başarı olmadığını söyledi.

Şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, "Süper Lig'den bir daha düşmeyi düşünmeyerek kalıcı bir şekilde yer edecek Kocaeli. Bu taraftarın yıllarca süren özlemini en üst noktaya taşıyarak ilimizi en iyi şekilde Süper Lig'de temsil edecektir." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ise "Beraber inandık, başaracağız dedik ve başardık. Sizin sayenizde başardık. Büyük Kocaelispor taraftarı, siz bu başarıyı hak ettiniz, bu kupayı hak ettiniz. Birlikte inandık. Birlikte başardık. Süper Lig'te yine başaracağız inşallah." dedi.