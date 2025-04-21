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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:18
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu, aseton, tabanca ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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