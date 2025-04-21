Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu, aseton, tabanca ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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