Kocaeli'de İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi açıldı

Programa, CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Aliye Timisi Ersever, CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ve il protokolü katıldı.

Daha sonra Kaplan ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, açılışta yaptığı konuşmada, çocuk evinin yapımına katkı sağlayan İsmail Hakkı Toker'e teşekkür ederek, çocuklara bıraktığı miras için tüm İzmit halkı adına teşekkürlerini iletti.

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