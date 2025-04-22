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        Karamürsel'de Mescid-i Aksa'nın mimarisiyle inşa edilecek caminin temeli atıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Mescid-i Aksa'nın mimarisiyle inşa edilecek Aksa Camisi'nin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:35
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        Karamürsel'de Mescid-i Aksa'nın mimarisiyle inşa edilecek caminin temeli atıldı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Mescid-i Aksa'nın mimarisiyle inşa edilecek Aksa Camisi'nin temeli atıldı.

        Kayacık Mahallesi merkez kent konut sitesindeki cami inşaat alanındaki törende konuşan Aksa Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Ateşoğlu, çalışmaların yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.

        Ateşoğlu, bölgede örneğine az rastlanır cami kompleksi yapılacağını belirterek, Mescid-i Aksa'nın birebir mimarisiyle inşa edilen 300 metrekarelik caminin, sadece ibadet için değil, aynı zamanda eğitim, kültür ve sosyal hizmetleri bir arada sunan modern yaşam alanı olarak tasarlandığını anlattı.

        Kompleks içerisinde 600 metrekare alana sahip kreş, 180 metrekarelik kültür merkezi, kütüphane, gasilhane, şadırvan, yatılı hafızlık Kur’an kursu ile 2 lojman bulunacak.

        Törene, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri, İlçe Müftülüğü personeli ile vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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