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        Kocaeli'de teleferik yarın yüzde 50 indirimli olacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Teleferiği'ne yüzde 50 indirim uygulayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:57
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        Kocaeli'de teleferik yarın yüzde 50 indirimli olacak
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Teleferiği'ne yüzde 50 indirim uygulayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ​​​​​​​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla teleferik hattında yarın tüm gün geçerli olmak üzere yüzde 50 indirim uygulama kararı alındığı belirtildi.

        Açıklama, şunlar kaydedildi:

        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da büyük coşku ve birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin en önemli turizm projelerinden olan Kartepe Teleferik'i 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar ve aileleri için cazip hale getiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında, bayram boyunca teleferik biletlerinde yarı yarıya indirim yapılacak. Tüm gün geçerli olacak indirimle çocuklar ve aileleri, Kartepe’nin eşsiz manzarasını deneyimleme şansı bulacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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