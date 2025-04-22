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        Kocaeli'de 65 yaş ve üstü kişilerin yeni buluşma noktası Saygınlar Kulübü açıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla kurulan Saygınlar Kulübü hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:22
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        Kocaeli'de 65 yaş ve üstü kişilerin yeni buluşma noktası Saygınlar Kulübü açıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla kurulan Saygınlar Kulübü hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit'teki tarihi saat kulesinin yanında bulunan sosyal tesisin açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de nüfusun 85 milyona ulaştığını, her 100 kişiden 11'inin 65 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

        Büyükakın, alanın uzmanlarının artık kaliteli yaşlanmayı tartışmaya başladığına değinerek, "Kaliteli yaş alma olayını nasıl gerçekleştireceğiz. Burada belediyelere düşen bir taraf var, bu tür alanlar oluşturmak. Peki burada hangi fonksiyonlar vücut bulacak? Onu da istiyoruz ki aslında siz yönetin. Biz burada şartları sağlayalım, sizler program içeriklerini de şekillendirin." diye konuştu.

        Saygınlar Kulübü'nde üyelerin istediği faaliyetlerin yapılacağını anlatan Büyükakın, "İstediğimiz şey, insanlarımızın kaliteli yaş almasını sağlamak. Diğer ilçelerde de başka mekanlarda açılışlarını yapacağız." dedi.

        - "Saygınlar Kulübü'nde kendimi gerçekleştirme imkanı bulacağım"

        Emekli edebiyat öğretmeni Kadir Durmuş da Saygınlar Kulübü'nde çok güzel faaliyetler yapıldığını, kulübü bütün dostlarına önereceğini söyledi.

        Büyükşehir Belediyesinin projelerini çok beğendiğini dile getiren Durmuş, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kurslarının (KOMEK) iflah olmaz bir öğrencisiyim. 2018'de emekli olduktan sonra kendimi KOMEK'e adadım. En fazla sertifika alan öğrencilerinden biri olabilirim. 15 sertifikam var." şeklinde konuştu.

        Durmuş, Saygınlar Kulübü'nde kendini gerçekleştirme imkanı bulacağını düşündüğünü belirterek, "Edebiyatçıyım, edebiyat sohbetleri yapacağız, şiir geceleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Tahir Büyükakın, açılışı gerçekleştirilen Saygınlar Kulübü'nü gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kocaeli'de ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik çeşitli etkinliklerin düzenleneceği yaşam alanı olarak tasarlanan Saygınlar Kulübü, 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

        Saygınlar Kulübü bünyesinde, yaklaşık 7 bin üyesi bulunan Kültür Sanat Topluluğu, Yeşil Sevenler Topluluğu, Akademi Topluluğu, Sağlıklı Yaşam Topluluğu, Torun Topluluğu ve Beş Çayı Topluluğu sürekli etkinlikler düzenleyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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