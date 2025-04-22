Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Osman Yılmaz Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı.
Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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