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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 22:50 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:53
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Osman Yılmaz Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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