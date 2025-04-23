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        TCG Fırtına hücumbotu Kocaeli'de ziyarete açıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:22
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        TCG Fırtına hücumbotu Kocaeli'de ziyarete açıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

        Etkinlik kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

        Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

        Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretçi Taha Şafak, "Gezi benim için çok güzel oldu. Hem gezdim hem öğrendim. O dönemin teknolojisiyle bu kadar şeyin yapılabilmiş olması çok güzel." dedi.

        - Vali İlhami Aktaş TCG Fırtına'yı ziyaret etti

        Öte yandan Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığı tarafından TCG Fırtına hücumbotunda şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.

        Programa, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

        Vali Aktaş, gazetecilere, kent genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, çocukların bayramını kutladı, TBMM ve Cumhuriyetin kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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