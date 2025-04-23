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        Kocaeli'de, Silivri merkezli depremde yüksekten atlayan 23 kişi yaralandı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte hissedilen, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremde panikleyerek yüksekten atlayan 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:55 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:55
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        Kocaeli'de, Silivri merkezli depremde yüksekten atlayan 23 kişi yaralandı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte hissedilen, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremde panikleyerek yüksekten atlayan 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Depremlerin kentte hissedilmesinin ardından Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan ile bir araya geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Aktaş, İstanbul'daki depremin Kocaeli'de de hissedildiğini ancak can ve mal kaybı olmadığını belirtti.

        Aktaş, AFAD, 112 Acil Servis, jandarma, polis ekiplerinin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle alan taramaları yaptığını aktararak, "Alan taramaları sonucunda da intikal eden çok büyük olumsuzluklar yoktur. Sadece panikleyen vatandaşlarımızın bulundukları katlardan, yüksekten atlamaları sonucu 23 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, sağlık kuruluşlarımıza müracaat etmişlerdir. Tedavileri devam etmektedir. İl Afet Müdahale Planı'nda görevi olan tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız burada toplantı halindeler, diğer personellerimiz de sahada tarama çalışmalarına devam etmektedir." diye konuştu.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, yapılması gereken işlerle ilgili tüm kamu kurum, kuruluşlarının görev alanlarına giren çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

        - "Gelecek taleplerin cevaplanması için İstanbul'la temas halindeyiz"

        Büyükakın da AFAD İl Müdürlüğünde ilgili tüm kuruluşların görevlerini koordinasyon çerçevesinde yerine getirdiğine değinerek, çevre illeri de takip ettiklerini, ilgili kuruluşlarla temasın sürdüğünü söyledi.

        "Hızır 41 Mutfağı"nın hazırlık çalışmalarının da sürdüğünden bahseden Büyükakın, gelecek taleplerin cevaplanması için İstanbul'la temas halinde olduklarını belirtti.

        Büyükakın, sosyal medyada çeşitli tezviratların yapıldığına işaret ederek, "Resmi kurumlardan yapılan açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi, tüm bilgilerin ya da endişeye sebep olan durumların 112 üzerinden AFAD'a iletilmesi ve buradaki ekiplerle temas kurulması; sağdan soldan duyulan ya da sosyal medyada yayılanlar üzerinden paniğe kapılıp panikle hareket edilmemesi... Bizim bütün deprem tecrübelerimizde böyle oldu. Daha önce deprem bölgelerindeki görevlerle de bunu defalarca test ettik. Panik olarak yayılan haberlerin başka sorunlar da yarattığı, insanları endişeye sevk ettiği herkesin malumu. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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