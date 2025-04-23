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        Kocaeli'den gönderilen mobil afet tırı İstanbul'da sıcak çorba dağıtacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mobil afet tırı, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından evlerine girmeyen vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak için komşu kente gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:34 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:39
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        Kocaeli'den gönderilen mobil afet tırı İstanbul'da sıcak çorba dağıtacak
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mobil afet tırı, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından evlerine girmeyen vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak için komşu kente gönderildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olası bir deprem ve afet sonrasında Kocaeli ve Marmara bölgesine hızlı şekilde gıda temininde bulunmak amacıyla hizmete alınan "Hızır 41 Afet Mutfağı"nın İstanbul'daki depremlerin ardından hızlıca çalışmalarına başladığı belirtildi.

        Afet mutfağında hazır hale getirilen 10 bin kişilik çorba, ekmek ve suyun mobil afet tırına yüklenerek İstanbul'a gönderildiği aktarılan açıklamada, tırın Küçükçekmece Millet Bahçesi’nde vatandaşlara hizmet vereceği ifade edildi.

        Açıklamada, gerek duyulması halinde daha fazla yardımla İstanbulluların yanında olunacağı belirtilerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ek olarak ilçe belediyeleri de İstanbul'a destek sağladı. Körfez, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Dilovası belediyeleri de İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için seferberlik başlattı. İlçe belediyeleri toplamda 6 bin kişilik çorba dağıtımı yapacak. Gerekli görülmesi durumunda yardımlar artırılacak." ifadelerine yer verildi.

        - "Destek kapasitemizi hızla artırabilecek durumdayız"

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki depremlerin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşlar için "Hızır 41 Afet Mutfağı"nda hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

        İlk etapta Körfez, Gölcük, Kartepe ve Dilovası belediyeleriyle koordineli şekilde 16 bin kişilik gıda desteği sağlayacak mobil araçları bölgeye sevk ettiklerini aktaran Büyükakın, "İlgili kurumlarla işbirliği içindeyiz. İhtiyaçların artması durumunda hazır bekleyen ekip ve araç filomuzla destek kapasitemizi hızla artırabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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