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        Kocaelispor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı

        Kocaelispor, teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:04
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        Kocaelispor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
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        Kocaelispor, teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski futbolcumuz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Almina Tude hanımefendiye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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