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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 02:57 Güncelleme: 27.04.2025 - 02:57
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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        D-605 kara yolu Kandıra istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 SH 736 plakalı otomobil, Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Ö'nün (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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