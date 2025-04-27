Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
D-605 kara yolu Kandıra istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 SH 736 plakalı otomobil, Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Ö'nün (37) hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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