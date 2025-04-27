Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Azem Zorlu
Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Onur Öztonga), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Pedrinho, Mendes, Samet Yalçın (Dk. 59 Vukovic), Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Furkan Gedik (Dk. 46 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Iskandarlı, Fethi Özer (Dk. 46 Jefferson), Oulare, Enes Alıç, İshak Karaoğul, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 83 Işık Kaan Arslan), Aleksic (Dk. 90+6 Hüsamettin Yener), Lico, Mukairu (Dk 90+6 Eren Erdoğan), Hasani (Dk. 83 Babacar)
Goller: Dk. 38 Samet Yalçın, Dk. 54 Oğulcan Çağlayan, Dk. 60 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 7 ve 44 Hasani, Dk. 19 Aleksic, Dk. 67 Jefferson (Penaltıdan) (Geosis Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Samet Yalçın, Dk. 76 Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 65 Oğuz Kağan Güçtekin (Geosis Boluspor)
KOCAELİ
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