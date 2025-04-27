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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:11 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Azem Zorlu

        Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Onur Öztonga), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Pedrinho, Mendes, Samet Yalçın (Dk. 59 Vukovic), Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Furkan Gedik (Dk. 46 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan

        Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Iskandarlı, Fethi Özer (Dk. 46 Jefferson), Oulare, Enes Alıç, İshak Karaoğul, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 83 Işık Kaan Arslan), Aleksic (Dk. 90+6 Hüsamettin Yener), Lico, Mukairu (Dk 90+6 Eren Erdoğan), Hasani (Dk. 83 Babacar)

        Goller: Dk. 38 Samet Yalçın, Dk. 54 Oğulcan Çağlayan, Dk. 60 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 7 ve 44 Hasani, Dk. 19 Aleksic, Dk. 67 Jefferson (Penaltıdan) (Geosis Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Samet Yalçın, Dk. 76 Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 65 Oğuz Kağan Güçtekin (Geosis Boluspor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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