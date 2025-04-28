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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:13 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:13
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen fuarda öğrencilerle buluşan Gezeravcı, "Türkiye Milli Uzay Programı" ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

        Uzay yolculuğundan döndüğü günden bu yana çeşitli illerde 355 program gerçekleştirdiğini aktaran Gezeravcı, Türkiye'nin uzay serüveninin detaylarını paylaştı.

        Gezeravcı, kısa zamanda bu kadar fazla program yapmalarının boyunlarının borcu olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde icra etmiş olduğu insanlı ilk uzay misyonunu, bir Türk'ün, bir vatandaşının uzaya gidip 20 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Türkiye Cumhuriyeti bu görevi yüzyıllardır dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde güçlü şekilde ayakta durmayı başarabilmiş dünya devleti olarak, her daim özgüveni yaftalanmaya çalışılan, her daim özgüveni ayak altına alınmaya çalışan evlatlarının hak ettikleri o gururu yaşamalarını ve özgüvenlerini her daim ayakta tutmaları için gerçekleştirdi. Dolayısıyla sahnede gözünüzün önünde bir figür, bir simge olmuş olsa da görevin asıl sahibi sizsiniz."

        Türkiye Cumhuriyeti olarak aslında uzaya yabancı ülke ve millet olmadıklarını belirten Gezeravcı, "Geçmiş tarihimizi şöyle, tarih kitaplarından bir harmanladığımızda Ferganiler, Cezeriler, Ali Kuşçular ismini sayacağımız birçok Türk alimi sadece Türk milletlerinin değil, dünya bilim tarihinin en önemli mihenk taşlarını zamanında hakikaten yerleştirdiğini görüyoruz. Ancak içinden geçtiğimiz badireler, sınandığımız farklı akışların içerisinde sahip olduğumuz bu zenginlikten zaman zaman idrak noktasında uzaklaştığımız dönemler oldu. Ancak buna rağmen yakın tarihte 1984 TÜBİTAK Uzay'ın kurulmasıyla son 40 yıllık dönemin içerisinde uzay alanında önemli çalışmaların altına imza attık." diye konuştu.

        Türkiye'nin bilimsel alanlardaki faaliyetlerine değinen Gezeravcı, ülkenin Ay'a erişme noktasında bir hedef koyduğunu ve buna yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Gezeravcı, astronot seçimlerini ve tabi tutulduğu testleri öğrencilerle paylaşıp yaşadığı süreci aktardı.

        Konuşmaların ardından program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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