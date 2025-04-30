Kocaeli'de okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı
Kocaeli'de eğitim gördüğü okulun 4. katındaki penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.
Kocaeli'de eğitim gördüğü okulun 4. katındaki penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.
Gölcük'te Çakabey Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Z.A, henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 4. katındaki penceresinden bahçeye düştü.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Z.A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından okuldaki öğrenciler, evlerine gönderildi.
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