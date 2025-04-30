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        Kocaeli'de okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı

        Kocaeli'de eğitim gördüğü okulun 4. katındaki penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:58
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        Kocaeli'de okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı
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        Kocaeli'de eğitim gördüğü okulun 4. katındaki penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.

        Gölcük'te Çakabey Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Z.A, henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 4. katındaki penceresinden bahçeye düştü.

        İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Z.A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından okuldaki öğrenciler, evlerine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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