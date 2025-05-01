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        Kocaeli'de inşaat sahasına giren otomobil perde betonda asılı kaldı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat sahasına giren otomobil, perde betonda asılı kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:29
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        Kocaeli'de inşaat sahasına giren otomobil perde betonda asılı kaldı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat sahasına giren otomobil, perde betonda asılı kaldı.

        Bayramoğlu Mahallesi Yıldırım Bayazıt Caddesi'nde İ.Ç. idaresindeki 34 HHE 458 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat sahasına girdi.

        Otomobil üzerine çıktığı perde betonda asılı kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan İ.Ç. sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

        Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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