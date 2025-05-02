Kocaeli'de amca tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, aralarında miras meselesi nedeniyle husumet bulunan K.A, Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta ikamet eden yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.